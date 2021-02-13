ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 896 нарушений "режима тишины"

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Большинство из них, 894, пришлись на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток, 11 февраля, зафиксировала на Донбассе 896 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

Как отмечается, большинство из них, 894, пришлись на Донецкую область.

При этом отмечается, что в частности 848 взрывы были связаны с учениями с боевой стрельбой в неподконтрольных правительству районах возле ДФС и Софиевки (бывш. Карло-Марксово). Еще 23 были помечены мониторами как "неопределенного происхождения".

50 нарушений режима прекращения огня СММ задокументировала вблизи ДФС примерно в то время, когда автобус с сотрудниками станции направлялся к Ясиноватой.

В то же время в Луганской области наблюдатели зафиксировали 2 нарушения режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения) в районе на восток от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска) и на юго-запад от н. п. Орехово-Донецкое (подконтрольный правительству, 44 км к северо-западу от Луганска).

Заметим, днем раньше мониторы зафиксировали на Донбассе 53 нарушений режима прекращения огня. Все они пришлись на Донецкую область.

В то же время на минувшие выходные пришлось более 300 нарушений "режима тишины", отчитались в ОБСЕ.