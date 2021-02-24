ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 88 нарушений "режима тишины"

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Все они пришлись на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток, 22 февраля, зафиксировала на Донбассе 88 нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

Как отмечается, все они были в Донецкой области. В частности, в западном направлении от Петровского района Донецка (неподконтрольный правительству, 15 км к юго-западу от центра города), а также на запад от н. п. Александровка (неподконтрольный правительству, 20 км к юго-западу от Донецка).

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Напомним, в предыдущий отчетный период СММ ОБСЕ заявляла о 619 нарушениях режима прекращения огня на Донбассе. Речь о нарушениях, которые были задокументированы на выходных.