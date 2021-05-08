ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 807 нарушений "режима тишины"

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

Большинство из них пришлись на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение 7 мая зафиксировала на Донбассе 187 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

Как отмечается, в Донецкой области наблюдатели насчитали 663 нарушения тишины, в том числе 104 взрыва. Большинство из них произошли вблизи н. п. Спартака в районе Донецкой фильтрационной станции, а также вблизи Петровского.

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В то же время в Луганской области Миссия зафиксировала 144 нарушения режима прекращения огня, в том числе семь неопределенных взрывов. Большинство из них произошли вблизи Луганска, и были оценены как учения.

Напомним, в предыдущий отчетный период ОБСЕ заявила о 187 нарушений режима прекращения огня.