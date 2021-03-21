ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 63 нарушения "режима тишины"

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

Большинство из них пришлись на Луганскую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение 19 марта, зафиксировала на Донбассе 63 нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

Как отмечается, в Донецкой области мониторы задокументировали 29 таких нарушений, в том числе 8 неопределенных взрывов, а в Луганской - 34.

Напомним, в предыдущий отчетный период СММ заявила, что зафиксировала в Донецкой области 113 нарушений режима тишины. В то же время на Луганщине мониторы нарушений не заметили. На территории области было спокойно с 15 марта.