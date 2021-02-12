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ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 53 нарушений "режима тишины"

ОБСЕ

 Фото из открытых источников

Все они пришлись на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток, 10 февраля, зафиксировала на Донбассе 53 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

Как отмечается, все они пришлись на территорию Донецкой области. Среди них в частности, 9 взрывов (6 неопределенного происхождения, 2 разрыва боеприпасов и 1 выстрел — все из вооружения неустановленного типа).

"Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на западной окраине н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка)", - отмечается в сообщении.

Заметим, днем раньше мониторы зафиксировали на Донбассе 50 нарушений режима прекращения огня. Большинство из них были в Луганской области.

В то же время на минувшие выходные пришлось более 300 нарушений "режима тишины", отчитались в ОБСЕ.

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