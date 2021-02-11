ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 50 нарушений "режима тишины"
Большинство из них пришлось на Луганскую область
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток, 9 февраля, зафиксировала на Донбассе 50 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.
Как отмечается, большинство из них (40) пришлось на территорию Луганской области, остальные (10) - на территорию Донецкой.
Свобода передвижения СММ по-прежнему ограничивалась. В частности на блокпосте вооруженных формирований неподалеку от Безымянного, а также на дороге возле неподконтрольного правительству Корсуня Донецкой области.
Заметим, днем раньше мониторы зафиксировали на Донбассе 47 нарушений режима прекращения огня. Большинство из них были в Донецкой области.
В то же время на минувшие выходные пришлось более 300 нарушений "режима тишины", отчитались в ОБСЕ.