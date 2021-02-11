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ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 50 нарушений "режима тишины"

ОБСЕ

 Фото из открытых источников

Большинство из них пришлось на Луганскую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток, 9 февраля, зафиксировала на Донбассе 50 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

Как отмечается, большинство из них (40) пришлось на территорию Луганской области, остальные (10) - на территорию Донецкой.

Свобода передвижения СММ по-прежнему ограничивалась. В частности на блокпосте вооруженных формирований неподалеку от Безымянного, а также на дороге возле неподконтрольного правительству Корсуня Донецкой области.

Заметим, днем раньше мониторы зафиксировали на Донбассе 47 нарушений режима прекращения огня. Большинство из них были в Донецкой области.

В то же время на минувшие выходные пришлось более 300 нарушений "режима тишины", отчитались в ОБСЕ.

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