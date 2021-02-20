ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 4 нарушения "режима тишины"

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток, 18 февраля, зафиксировала на Донбассе 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

В частности, в Донецкой области мониторы задокументировали 3 таких нарушения, включая 2 взрыва неопределенного происхождения. Все они произошли в районах к югу от Донецкой фильтровальной станции (ГФС; 15 км к северу от Донецка), на юго-восток от н. п. Железное (быв. Артемово; подконтрольный правительству, 42 км к северо-востоку от Донецка) и северо-восток от н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 90 км к югу от Донецка).

Вместе с тем за аналогичный период в Луганской области Миссия зафиксировала 1 нарушение режима прекращения огня (взрыв неопределенного происхождения) к северу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).

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Напомним, в предыдущий отчетный период СММ ОБСЕ заявляла о 53 нарушениях режима прекращения огня на Донбассе.