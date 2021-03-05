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ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 47 нарушений "режима тишины"

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

Большинство из них пришлись на Луганскую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток, 4 марта, зафиксировала на Донбассе 47 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

В частности, в Донецкой области было зафиксировано 11 таких нарушений, в том числе 4 взрыва неопределенного происхождения. Большинство из них произошла в районе на юг от н. п. Новолуганское (подконтрольный правительству, 53 км к северо-востоку от Донецка), а также в районах к северу от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км на юг от Донецка).

За предыдущий отчетный период в этой области было зафиксировано 102 нарушения, большинство из которых произошло также вблизи Широкино.

В то же время в Луганской области мониторы заметили 36 нарушений режима прекращения огня, в том числе 7 взрывов неопределенного происхождения. Все они произошли в районах на север от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км западнее Луганска).

За предыдущий отчетный период в этой области таких нарушений не фиксировалось.

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