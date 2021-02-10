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ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 47 нарушений "режима тишины"

Фото из открытых источников

Большинство из них пришлись на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток, 8 февраля, зафиксировала на Донбассе 47 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

Как отмечается, большинство из них (42) пришлось на территорию Донецкой области, остальные (5) - на территорию Луганской.

Кроме этого, наблюдатели заметили свежие повреждения здания функционирующей школы в Золотом-5 (Михайловке) Луганской области.

Свобода передвижения СММ по-прежнему ограничивалась. В частности, в пункте пропуска на границе возле Вознесеновки (быв. Червонопартизанск) Луганской области и на железнодорожной станции в Вознесеновке.

Ранее в ОБСЕ заявили, что насчитали за выходные более 300 нарушений "режима тишины" на Донбассе.

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