ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 44 нарушения "режима тишины"

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

Все они пришлись на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение 17 марта, зафиксировала на Донбассе 44 нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

Как отмечается, все они пришлись на Донецкую область, в том числе 10 взрывов неопределенного происхождения.

При этом уточняется, что большинство нарушений произошло севернее н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км на юг от Донецка) и южнее н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).

Напомним, за предыдущий отчетный период в этом регионе было зафиксировано 30 таких нарушений, из которых примерно половина произошла севернее Широкино.

В Луганской области вторые сутки подряд спокойно.