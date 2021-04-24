ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 376 нарушений "режима тишины"

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

Большинство из них пришлись на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение 23 апреля зафиксировала на Донбассе 376 нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

Как отмечается, в Донецкой области наблюдатели насчитали 374 нарушения тишины, в том числе 133 взрыва. Большинство из них произошли вблизи Майорска, Горловки и Авдеевки.

В то же время на Луганщине было задокументировано СММ два нарушения за соответствующий период. Оба взрыва прогремели вблизи Бугаевки.

Как сообщалось, сутками ранее Миссия зафиксировала 488 нарушений режима прекращения огня на Донетчине и 6 - в Луганской области.