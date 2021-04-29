ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 365 нарушений "режима тишины"

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

Большинство из них пришлись на Донетчину

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение 27 апреля зафиксировала на Донбассе 365 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

Как отмечается, в Донецкой области наблюдатели насчитали 217 нарушений, в том числе 79 взрывов (7 выстрелов, 1 разрыв и 71 взрыв неопределенного происхождения).

"Примерно половина нарушений режима прекращения огня — выстрелы и очереди из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — произошли юго-западнее н. п. Софиевка (бывш. Карло-Марксово; неподконтрольный правительству, 40 км к северо-востоку от Донецка) и, по оценке, была, вероятно, связана с учениями с боевой стрельбой в зоне безопасности. Проведение таких учений является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года о запрете проведения учений с боевой стрельбой в зоне безопасности. Большинство взрывов, зафиксировано в районах вблизи Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка)", - отмечается в отчете СММ.

При этом добавляется, что за аналогичный период в Луганской области Миссия зафиксировала 148 нарушений режима прекращения огня, в том числе 47 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство этих нарушений произошло юго-восточнее участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) и н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска).

Напомним, за предыдущий отчетный период на Луганщине таких нарушений зафиксировано не было. В Донецкой области их насчитывалось до 205.