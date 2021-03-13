ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 281 нарушение "режима тишины"
Большинство из них пришлось на Луганскую область
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток, 12 марта, зафиксировала на Донбассе 27 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.
В частности, в Донецкой области мониторы задокументировали 79 нарушений тишины. За предыдущий отчетный период в этой области было 13 таких нарушений.
В то же время в Луганской области Миссия зафиксировала 202 нарушения режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 14 таких нарушений.
При этом добавляется, что вблизи Троицкого Луганской области огнем из стрелкового оружия повреждено БПЛА СММ малого радиуса действия.
Также миссия продолжила осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Неподалеку от участка разведения в районе Золотого зафиксировано 93 нарушения режима прекращения огня, в том числе 73 взрыва неопределенного происхождения.