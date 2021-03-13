ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 281 нарушение "режима тишины"

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

Большинство из них пришлось на Луганскую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток, 12 марта, зафиксировала на Донбассе 27 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

В частности, в Донецкой области мониторы задокументировали 79 нарушений тишины. За предыдущий отчетный период в этой области было 13 таких нарушений.

В то же время в Луганской области Миссия зафиксировала 202 нарушения режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 14 таких нарушений.

При этом добавляется, что вблизи Троицкого Луганской области огнем из стрелкового оружия повреждено БПЛА СММ малого радиуса действия.

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Также миссия продолжила осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Неподалеку от участка разведения в районе Золотого зафиксировано 93 нарушения режима прекращения огня, в том числе 73 взрыва неопределенного происхождения.