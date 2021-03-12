ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 27 нарушений "режима тишины"

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Взрывы с почти одинаковой интенсивностью звучали как в Донецкой, так и в Луганской области

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток, 11 марта, зафиксировала на Донбассе 27 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

В частности, в Донецкой области мониторы задокументировали 13 таких нарушений (в частности 12 взрывов неопределенного происхождения), большинство из которых произошло в районе к северо-востоку от н. п. Лебединское (подконтрольный правительству, 99 км к югу от Донецка) и к западу от шахты "Октябрьская" (неподконтрольная правительству, 9 км к северо-западу от Донецка).

Примечательно, в течение предыдущего отчетного периода в этом регионе было зафиксировано 45 нарушений "режима тишины".

Тем временем в Луганской области Миссия зафиксировала 14 нарушений режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения). Большинство из них произошли в районах к северо-западу от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска). По оценке, они были связаны с учениями с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности.

В течение предыдущего отчетного периода в этом регионе наблюдатели задокументировали 70 нарушений режима прекращения огня.