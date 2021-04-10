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ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 26 нарушений "режима тишины"

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

Большинство из них пришлись на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение 9 апреля зафиксировала на Донбассе 26 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

В частности, в Донецкой области наблюдатели задокументировали 20 таких нарушений, в том числе шесть неопределенных. Почти все нарушения происходили вблизи Донецкой фильтрационной станции (ДФС) и в районе к северу от Широкино.

Тем временем в Луганской области было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, все неопределенные взрывы, и произошли на южных направлениях Кряковки и в районе к северу от района отведения сил близ Золотого.

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Как сообщалось, в предыдущем отчете Миссия заявила о более полутысячи нарушений режима прекращения огня на Донбассе: 378 из них пришлись на Донетчину, остальные - 229 - на Луганщину.

Напомним, в штабе ООС за сутки 9 апреля насчитали семь обстрелов позиций ВСУ со стороны НВФ. Один украинский военный был ранен.

С начала суток, 10 апреля, на Донбассе также неспокойно - уже зафиксировано шесть обстрелов и также есть раненый в рядах ВСУ.

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