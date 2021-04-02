ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 256 нарушений "режима тишины"

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Большинство из них пришлись на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение 1 апреля, зафиксировала на Донбассе 256 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

Как отмечается, большинство из них - 225 - пришлись на Донецкую область. В частности, наблюдатели задокументировали 52 взрывы (1 разрыв и 51 взрыв неопределенного происхождения) в районах на юг и западно-юго-западнее н. п. Макеевка (неподконтрольный правительству, 12 км на северо-восток от Донецка), к северу от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км на юг от Донецка) и на юг от н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка).

Как сообщалось, за предыдущий отчетный период в этом регионе было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В то же время в Луганской области миссия задокументировала 31 нарушение режима прекращения огня, в том числе 6 взрывов неопределенного происхождения, большинство которых произошли вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).

За предыдущий отчетный период здесь было 40 нарушений режима прекращения огня.