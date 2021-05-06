ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 217 нарушений "режима тишины"

Все они пришлись на Донетчину

Наблюдатели из организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали на Донбассе 217 нарушений режима прекращения огня за сутки, 4 мая. При этом, все нарушения произошли в Донецкой области. Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 5 мая.

Кроме обстрелов, в Донецкой области наблюдатели слышали десятки взрывов.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 217 нарушений режима прекращения огня, в том числе 34 взрыва (1 разрыв, 5 взрывов в воздухе и 28 взрывов неопределенного происхождения)", - говорится в сообщении.

При этом большинство таких нарушений произошли в районе на северо-западе от Горловки на территории, неподконтрольный украинскому правительству. Там наблюдатели услышали 15 взрывов и 50 выстрелов и очередей из выстрелов.

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Также нарушений было немало в районе Майорска и возле Грунтово.

"В Луганской области СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении СММ ОБСЕ.

К слову, ранее в штабе ООС заявили о 19 обстрелах со стороны НВФ на Донбассе, в результате которых были ранены двое бойцов из рядов ВСУ.