ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 199 нарушений "режима тишины"

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Все они пришлись на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение 16 апреля зафиксировала на Донбассе 199 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

Как отмечается, все они, в том числе 35 взрывов неустановленного происхождения, пришлись на Донецкую область.

"Большинство нарушений режима прекращения огня произошли в направлении Майорска (подконтрольный правительству, 45 км северо-восточнее Донецка) и в направлении Ясиноватой (неконтролируемая правительством, 16 км к северо-востоку от Донецка), в том числе возле Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) и в направлении Широкино (подконтрольный правительству, 100 км на юг от Донецка)", - говорится в отчете.

При этом отмечается, что по сравнению с прошлым днем, количество нарушений тишины в области сократилось. В частности, в предыдущий отчетный период миссия зафиксировала в этом регионе 1591 нарушение режима прекращения огня.

"В Луганской области Миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. В предыдущий отчетный период СММ зафиксировала 51 нарушение режима прекращения огня", - добавляется в отчете.

Напомним, ранее специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау заявила, что количество нарушений режима прекращения огня на востоке Украины, зафиксированных в течение последних двух недель, достигло самого высокого уровня в этом году и было втрое выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.