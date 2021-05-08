live
Новости » События Читати новину українською

ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 187 нарушений "режима тишины"

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

Большинство из них пришлись на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение 6 мая зафиксировала на Донбассе 187 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

Как отмечается, в Донецкой области наблюдатели насчитали 160 нарушений тишины, в том числе 55 взрывов (34 взрыва неопределенного происхождения, 15 выстрелов из артиллерийского вооружения, 5 разрывов боеприпасов и 1 взрыв в воздухе). Большинство из них произошли вблизи н. п. Горловка, Петровское и Майорск.

Новости по теме: РФ может использовать как повод для атаки выданные в ОРДЛО паспорта, - Украина в ОБСЕ

В то же время в Луганской области Миссия зафиксировала 27 нарушений режима прекращения огня, в том числе 17 взрывов неопределенного происхождения. Большинство этих нарушений произошли в районе н. п. Дачное и Золотое.

Как сообщалось, за предыдущий отчетный период в Донецкой области было зафиксировано 618 нарушений тишины, а на Луганщине - 18.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Сумская область выходит из красной зоны: Названа дата Свадьба и посещение спортзалов: В Минздраве рассказали, что можно делать после выхода из красной зоны Лишь одна область в Украине осталась в "красной" зоне карантина В Украине может не быть красной зоны карантина на следующей неделе, - KSE

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |