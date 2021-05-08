ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 187 нарушений "режима тишины"

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

Большинство из них пришлись на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение 6 мая зафиксировала на Донбассе 187 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

Как отмечается, в Донецкой области наблюдатели насчитали 160 нарушений тишины, в том числе 55 взрывов (34 взрыва неопределенного происхождения, 15 выстрелов из артиллерийского вооружения, 5 разрывов боеприпасов и 1 взрыв в воздухе). Большинство из них произошли вблизи н. п. Горловка, Петровское и Майорск.

В то же время в Луганской области Миссия зафиксировала 27 нарушений режима прекращения огня, в том числе 17 взрывов неопределенного происхождения. Большинство этих нарушений произошли в районе н. п. Дачное и Золотое.

Как сообщалось, за предыдущий отчетный период в Донецкой области было зафиксировано 618 нарушений тишины, а на Луганщине - 18.