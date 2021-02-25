ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 170 нарушений "режима тишины"

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

Все они пришлись на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток, 23 февраля, зафиксировала на Донбассе 170 нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

Как отмечается, все они были в Донецкой области. В частности, 122 взрыва неопределенного происхождения, большинство которых произошли в северном направлении от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка).

Заметим, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, количество зафиксированных нарушений увеличилось.

Накануне ОБСЕ заявила о 88 нарушениях режима прекращения огня в Донецкой области.

Примечательно, в Луганской области последний раз нарушения фиксировались 20 февраля.