ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 161 нарушение "режима тишины"

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Большинство из них пришлись на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение 30 апреля зафиксировала на Донбассе 118 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

Как отмечается, в Донецкой области наблюдатели насчитали 95 нарушений тишины, в том числе 47 взрывов (1 разрыв и 46 взрывов неопределенного происхождения). Большинство из них произошли в районах на юго-восток от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).

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В то же время в Луганской области СММ зафиксировала 66 нарушений режима прекращения огня, в том числе 10 взрывов неопределенного происхождения. Почти все они произошли в районах к северу и западу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).

Напомним, в течение предыдущего отчетного периода Миссия заявила о 118 нарушениях "режима тишины" на Донбассе.