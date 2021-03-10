ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 154 нарушения "режима тишины"

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

Большинство из них припали на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток, 9 марта, зафиксировала на Донбассе 154 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

В частности, в Донецкой области мониторы задокументировали 128 нарушений, в том числе 92 взрыва неопределенного происхождения. Большинство из них произошли в районах к югу от Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка), к западу и северу от шахты "Октябрьской" в н. п. Донецк (неподконтрольный правительству), а также на север от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км на юг от Донецка).

За предыдущий отчетный период зафиксировано 105 нарушений режима прекращения огня, большинство которых произошли в северном направлении от Широкино.

В то же время в Луганской области Миссия зафиксировала 26 нарушений "режима тишины", в том числе 10 взрывов неопределенного происхождения. Большинство из них произошли в районах к югу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) и на северо-восток от н. п. Троицкое (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска).

За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения), большинство которых произошли к северу и востоку от участка разведения в районе Золотого.