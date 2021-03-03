ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 150 нарушений "режима тишины"

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток, 1 февраля, зафиксировала на Донбассе 150 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

Все они пришлись на Донецкую область. Большинство нарушений произошло в районах к северу от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка), в том числе 71 взрыв, а также в районах на запад от н. п. Оленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) и на северо-западной окраине Оленовки.

Примечательно, что в течение предыдущих суток СММ фиксировала в этом регионе 9 таких нарушений, пять из которых произошли к северу от Широкино.

Как сообщалось, ранее в ОБСЕ заявили, что за минувшие выходные насчитали 19 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.