ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 13 нарушений "режима тишины"

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Все они пришлись на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение 30 марта, зафиксировала на Донбассе 13 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

Как отмечается, все они, в том числе 8 взрывов неопределенного происхождения, пришлись на Донецкую область. В частности, наблюдатели заметили нарушение тишины южнее и западнее Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка).

Как сообщалось, в течение предыдущего отчетного периода в этой области было зафиксировано 3 таких нарушения, а в Луганской области - 22.

В то же время в штабе ООС заявили о 5 нарушениях режима тишины на Донбассе в течение суток 31 марта и 3 - от начала текущих суток. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.