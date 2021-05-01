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ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 118 нарушений "режима тишины"

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

Большинство из них пришлись на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение 29 апреля зафиксировала на Донбассе 118 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

Как отмечается, в Донецкой области наблюдатели насчитали 82 нарушения, в том числе 27 взрывов (1 разрыв минометной мины, 1 взрыв в воздухе, который наблюдатели видели, а также 25 взрывов неопределенного происхождения).

"Большинство нарушений произошло южнее участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), в районах на юго-запад от н. п. Александровка (неподконтрольный правительству, 20 км к юго-западу от Донецка) и к северу от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км на юг от Донецка)", - отмечается в отчете.

В то же время в Луганской области Миссия зафиксировала 36 нарушений режима прекращения огня, в том числе 6 взрывов неопределенного происхождения. Все они произошли восточнее н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), в том числе возле участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).

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Напомним, за предыдущий отчетный период на Донбассе было зафиксировано ОБСЕ 37 таких нарушений.

К слову, по данным штаба ООС, за минувшие сутки НВФ совершили 6 нарушений режима "тишины". В частности, они стреляли в районе Красногоровки, Авдеевки, Песков и Широкино. Потерь в рядах ВСУ за минувшие сутки нет.

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