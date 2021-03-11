live
Новости » События Читати новину українською

ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 115 нарушений "режима тишины"

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

Большинство из них пришлись на Луганскую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток, 10 марта, зафиксировала на Донбассе 115 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

Так, в Донецкой области мониторы задокументировали 45 таких нарушений, в том числе 29 взрывов неопределенного происхождения. Большинство из них произошли в районах к северу от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка).

Примечательно, за предыдущий отчетный период здесь было зафиксировано 128 нарушений режима прекращения огня, в частности некоторые севернее Широкино.

В то же время в Луганской области миссия заметила 70 нарушений "тишины", в том числе 17 взрывов неопределенного происхождения. Большинство таких нарушений произошло северо-восточнее и северо-западнее участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).

За предыдущий отчетный период в этом регионе было зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня; большинство из которых произошло южнее участка разведения в районе Золотого.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Половина строительства дорог ведется в долг, – аналитик о переплатах из бюджета

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Вакцинация населения. Будет ли новый локдаун? | Брифинг заместителя министра Иващенко | 10.03.21
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21