ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 115 нарушений "режима тишины"

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

Большинство из них пришлись на Луганскую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток, 10 марта, зафиксировала на Донбассе 115 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

Так, в Донецкой области мониторы задокументировали 45 таких нарушений, в том числе 29 взрывов неопределенного происхождения. Большинство из них произошли в районах к северу от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка).

Примечательно, за предыдущий отчетный период здесь было зафиксировано 128 нарушений режима прекращения огня, в частности некоторые севернее Широкино.

В то же время в Луганской области миссия заметила 70 нарушений "тишины", в том числе 17 взрывов неопределенного происхождения. Большинство таких нарушений произошло северо-восточнее и северо-западнее участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).

За предыдущий отчетный период в этом регионе было зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня; большинство из которых произошло южнее участка разведения в районе Золотого.