ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 113 нарушений "режима тишины"

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Все они пришлись на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение 18 марта, зафиксировала на Донбассе 113 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

Как отмечается, все они пришлись на Донецкую область, в том числе 35 неопределенных взрыва, большинство из которых произошли в ночное время на южных направлениях Светлодарска (под контролем правительства, 57 км к северо-востоку от Донецка).

Как сообщалось, в предыдущем отчетном периоде Миссия зафиксировала в указанном регионе 44 нарушения режима тишины, некоторые из которых также имели место в южных направлениях г. Светлодарск.

В то же время в Луганской области наблюдатели не заметили ни одного нарушения режима прекращения огня третий день подряд. Последний раз миссия зафиксировала нарушения здесь 15 марта.