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ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 102 нарушения "режима тишины"

Фото из открытых источников

Все они пришлись на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток, 3 марта, зафиксировала на Донбассе 102 нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

Все они были задокументированы в Донецкой области и имели характер неопределенного происхождения. В частности, взрывы мониторы услышали в районах к северу от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка).

Примечательно, за предыдущий отчетный период в этой области было зафиксировано 10 таких нарушений "режима тишины", семь из которых также произошли вблизи Широкино.

В Луганской области третьи сутки спокойно.

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