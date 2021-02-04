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ОБСЕ за сутки зафиксировала два нарушения "режима тишины" на Донбассе

ОБСЕ

 Фото из открытых источников

Все они пришлись на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в течение суток, 2 февраля, зафиксировала на территории Донбасса лишь два нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете миссии.

Как отмечается, все они пришлись на Донецкую область.

Кроме этого добавляется, что миссия впервые зафиксировала противотанковые мины неподалеку неподконтрольной правительству Еленовки Донецкой области.

Также СММ снова столкнулись с ограничением свободы передвижения. В частности, мониторов остановили на блокпосте вооруженных формирований вблизи Старомихайловки Донецкой области.

Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что в течение предыдущего дня зафиксировали 110 нарушений "режима тишины" на Донбассе.

 

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