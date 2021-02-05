ОБСЕ за сутки зафиксировала 9 нарушений "режима тишины" на Донбассе
Все они пришлись на Луганскую область
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в течение суток, 3 февраля, зафиксировала на территории Донбасса 9 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете миссии.
Как отмечается, все они пришлись на Луганскую область.
Кроме этого добавляется, что миссия вновь столкнулась с ограничением свободы передвижения. В частности, мониторов остановили на блокпостах вооруженных формирований вблизи Заиченко и Крещатицкого (быв. Красноармейское) на юге Донецкой области.
Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что в течение предыдущего дня зафиксировали 2 нарушения "режима тишины" на Донбассе. Все в Донецкой области.