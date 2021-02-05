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ОБСЕ за сутки зафиксировала 9 нарушений "режима тишины" на Донбассе

Все они пришлись на Луганскую область

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в течение суток, 3 февраля, зафиксировала на территории Донбасса 9 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете миссии.

Как отмечается, все они пришлись на Луганскую область.

Кроме этого добавляется, что миссия вновь столкнулась с ограничением свободы передвижения. В частности, мониторов остановили на блокпостах вооруженных формирований вблизи Заиченко и Крещатицкого (быв. Красноармейское) на юге Донецкой области.

Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что в течение предыдущего дня зафиксировали 2 нарушения "режима тишины" на Донбассе. Все в Донецкой области.

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