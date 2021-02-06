ОБСЕ за сутки зафиксировала 6 нарушений "режима тишины" на Донбассе

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Все они пришлись на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в течение суток, 4 февраля, зафиксировала на территории Донбасса шесть нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете миссии.

Как отмечается, все они пришлись на Донецкую область.

Также СММ снова столкнулась с ограничением свободы передвижения. В частности, мониторов остановили на железнодорожной станции в Покровске (быв. Красноармейск) Донецкой области.

Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что в течение предыдущего дня зафиксировали 9 нарушений "режима тишины" на Донбассе.