ОБСЕ за сутки зафиксировала 6 нарушений "режима тишины" на Донбассе
Все они пришлись на Донецкую область
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в течение суток, 4 февраля, зафиксировала на территории Донбасса шесть нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете миссии.
Как отмечается, все они пришлись на Донецкую область.
Также СММ снова столкнулась с ограничением свободы передвижения. В частности, мониторов остановили на железнодорожной станции в Покровске (быв. Красноармейск) Донецкой области.
Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что в течение предыдущего дня зафиксировали 9 нарушений "режима тишины" на Донбассе.