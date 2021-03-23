live
Новости » События Читати новину українською

ОБСЕ в течение выходных зафиксировала на Донбассе 47 нарушений "режима тишины"

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

Большинство из них пришлись на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение выходных, с вечера 19 до вечера 21 марта, зафиксировала на Донбассе 47 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

Как отмечается, большинство из них пришлись на Донецкую область. Там было задокументировано 46 нарушений "режима тишины", в том числе 43 взрыва неопределенного происхождения, большинство которых произошло в районах к северу от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка).

В то же время в Луганской области за аналогичный период было зафиксировано лишь одно нарушение режима прекращения огня (взрыв неопределенного происхождения) в районе к северо-востоку от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска).

Напомним, в штабе ООС сегодня заявили о 5 нарушениях "режима тишины" на Донбассе со стороны НВФ. Произошли они за прошедшие сутки.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Фасад Офиса президента начали отмывать от граффити. Фото Кузьмин о тюремной аббревиатуре на Офисе президента: Хотели приобщиться к европейской культуре - пожалуйста В ВРУ инициируют внеочередное заседание из-за протестов на возле Офиса президента Протест на Банковой: В Офисе президента назвали сумму причиненных убытков

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Вакцинация населения. Будет ли новый локдаун? | Брифинг заместителя министра Иващенко | 10.03.21
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21