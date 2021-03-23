ОБСЕ в течение выходных зафиксировала на Донбассе 47 нарушений "режима тишины"

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

Большинство из них пришлись на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение выходных, с вечера 19 до вечера 21 марта, зафиксировала на Донбассе 47 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

Как отмечается, большинство из них пришлись на Донецкую область. Там было задокументировано 46 нарушений "режима тишины", в том числе 43 взрыва неопределенного происхождения, большинство которых произошло в районах к северу от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка).

В то же время в Луганской области за аналогичный период было зафиксировано лишь одно нарушение режима прекращения огня (взрыв неопределенного происхождения) в районе к северо-востоку от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска).

Напомним, в штабе ООС сегодня заявили о 5 нарушениях "режима тишины" на Донбассе со стороны НВФ. Произошли они за прошедшие сутки.