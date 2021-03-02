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ОБСЕ в течение выходных зафиксировала на Донбассе 19 нарушений "режима тишины"

ОБСЕ

 Фото из открытых источников

Большинство из них пришлось на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение выходных, с вечера 26-го до вечера 28-го февраля, зафиксировала на Донбассе 19 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

В частности, в Донецкой области мониторы задокументировали 13 таких нарушений, в том числе 8 взрывов неопределенного происхождения. Большинство из них произошло севернее н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км на юг от Донецка), а также в районах к востоку и югу от участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка).

В то же время в Луганской области СММ зафиксировала 6 нарушений режима прекращения огня (1 взрыв в воздухе и 5 взрывов неопределенного происхождения), произошедших в районах к северо-востоку и юго-западу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).

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Напомним, накануне ОБСЕ заявила о 71 нарушении режима прекращения огня на Донбассе. Большинство из них пришлись также на Донецкую область.

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