ОБСЕ в течение выходных зафиксировала на Донбассе 153 нарушения "режима тишины"

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

Все они пришлись на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение выходных, с вечера 26 до вечера 28 марта, зафиксировала на Донбассе 153 нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

Как отмечается, все они пришлись на Донецкую область, в том числе 94 взрыва неустановленного происхождения.

При этом добавляется, что большинство нарушений произошли севернее н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км на юг от Донецка), а также южнее н. п. Лебяжье (неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Донецка).

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Как сообщалось, за предыдущий отчетный период в этой области было зафиксировано 74 нарушения.

В то же время с вечера 26 до вечера 28 марта в Луганской области СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня, хотя за предыдущий отчетный период здесь их было 149.