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ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 896 нарушений "тишины" за сутки

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

Из них 848 — связаны с учениями с боевой стрельбой в неподконтрольных правительству районах

На Донбассе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение 12 февраля, зафиксировала 896 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ. 

Из них 894 нарушения выявили в Донецкой области. В частности, 848 — связаны с учениями с боевой стрельбой в неподконтрольных правительству районах вблизи ДФС и Софиевки (бывш. Карло-Марксово). За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 53 таких нарушения.

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Еще два нарушения режима прекращения огня заметили в Луганской области. Тогда как за предыдущий отчетный период там не зафиксировали ни одного выстрела или другого нарушения. 

Также в отчете добавили, что миссия способствовала установлению локального режима прекращения огня. Кроме того, она осуществляла мониторинг его соблюдения для ремонта и функционирования важных объектов гражданской инфраструктуры.

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В СММ ОБСЕ отметили, что наблюдатели слышали 50 нарушений режима прекращения огня в ДФС в то время, когда автобус с работниками станции ехал в Ясиноватую.

Напомним, перед этим, 11 февраля, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 896 нарушений режима прекращения огня. Большинство из них, 894, также пришлись на Донецкую область.

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