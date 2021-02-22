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ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 619 нарушений на выходных

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 594 нарушения

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с вечера 19 до вечера 21 февраля зафиксировала на Донбассе 619 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в отчете, опубликованном СММ ОБСЕ. 

В течение двух суток в Донецкой области произошло не менее 25 нарушений, а в Луганской области – 594. В частности, вблизи села Дачное Луганской области огнем из стрелкового оружия был поврежден мини‑беспилотник мониторинговой миссии. 

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"Миссия и дальше осуществляла мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. СММ вновь зафиксировала контейнеры на участке разведения в районе Золотого и у ее южного края, а также людей в пределах участков разведения в районах Золотого и Петровского", – говорится в отчете. 

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Напомним, в сводке ООС заявляли, что в течение субботы, 20 февраля, на Донбассе незаконные вооруженные формирования совершили семь нарушений режима прекращения огня

После чего в воскресном отчете в штабе Операции объединенных сил сообщили об одном нарушении режима прекращения огня вблизи Светлодарска. 

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