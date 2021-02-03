Обращение владельца медиахолдинга "Новости", народного депутата Тараса Козака в связи с закрытием телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK

Тарас Козак Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Обращение владельца медиахолдинга "Новости", народного депутата Тараса Козака в связи с закрытием телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK:

"Уважаемые коллеги!

Я хочу всех поблагодарить за поддержку. Сегодня было очень много звонков, сообщений. Я хочу поблагодарить сотрудников моих каналов. Вы — молодцы, вы стоите до последнего. Я хочу сказать вам, что у всех вас будет работа. У вас очень много будет интересной работы, у нас всех очень много незаконченных дел.

Я хочу обратиться к президенту Зеленскому, Совету национальной безопасности и обороны, Службе безопасности Украины — скажите, пожалуйста, откуда у вас данные, что я финансирую терроризм? Откуда у вас данные, что я сотрудничаю с боевиками? Я хочу от вас ответа — ответа мне и ответа обществу. А я вам отвечаю — у вас ничего нет. Это всё — фейк".

Как сообщали, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указа, который вступает в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это означает блокирование вещания всех трех телеканалов.

Медиахолдинг считает введение санкций политической расправой над неугодными СМИ.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.

Владелец медиахолдинга "Новости", народный депутат Тарас Козак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ СНБО закрыть телеканалы медиахолдинга "Новини": "112 Украина", NewsOne и ZiK, которые мешают президенту врать народу Украины. А результаты т.н. "террористического" расследования СБУ - согласно заявления нардепа – грязная ложь, которую власть президента Владимира Зеленского будет скрывать всеми способами

После блокировки вещания телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube.