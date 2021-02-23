Протесты под ОП: Противостояние усилилось, более десятка пострадавших и задержанных

Протестующие начали жечь шлемы, привлечена Нацгвардия

В Киеве во время акции в поддержку Сергея Стерненко усилились столкновения между протестующими и правоохранителями. Известно о более десятка пострадавших, среди которых как митингующие, так и сотрудники полиции. Об этом сообщает "BBC News Україна" и ряд Telegram-каналов.

Отмечается, что примерно в 21:25 демонстранты зажгли шину и сожгли шлем правоохранителя. Между протестующими и полицией происходят локальные драки. По словам представителя МВД Артема Шевченко, были задержаны 17 человек, которых доставят в один из райотделов полиции для процессуальных действий.

В BBC добавили, по состоянию на 9 вечера было по меньшей мере двое пострадавших юношей, которым оказали помощь медики. В то же время в Telegram сообщают о четырех пострадавших среди митингующих и примерно десятке человек среди нацгвардейцев. Часть правоохранителей получили ожоги глаз.

К охране порядка привлечены дополнительные силы.

"Для обеспечения публичной безопасности и правопорядка привлечены представители структурных подразделений столичной полиции, в том числе взрывотехники и сотрудники полиции диалога", – заявили в пресс-службе полиции в Facebook.

Правоохранители предупредили, что будут "немедленно реагировать на провокации".

"Правоохранители в пределах своей компетенции и в соответствии с требованиями законодательства немедленно реагируют на все провокации. Призываем организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и не нарушать общественный порядок", – добавили в полиции.

Тем временем на Telegram-канале Сергея Стерненко появилась публикация о том, что протестующие будут оставаться на Банковой. Кроме того, был анонсирован еще один протест в субботу.

"Сейчас мы будем оставаться на Банковой столько, сколько нужно... Мы не собираемся останавливаться и объявляем бессрочную акцию протеста, которая продлится до того момента, пока Сергей Стерненко не будет на свободе. Вы нужны в Киеве. Суббота, 12:00, Офис Президента", – говорится в сообщении.

Примерно в 22:20 часть активистов начала расходиться.

Напомним, сегодня Приморский райсуд Одессы осудил на семь лет радикала Сергея Стерненко, признав его виновным по делу о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича в 2015 году. Кроме этого, суд постановил конфисковать половину имущества радикала.

Его взяли под стражу тут же до обжалования приговора.

К слову, после того, как президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, радикал Стерненко объявил "охоту" на журналистов оппозиционных телеканалов.