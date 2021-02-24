Обострение на Донбассе: НВФ в течение суток 20 раз нарушили перемирие

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Один украинский военный погиб

На Донбассе за прошедшие сутки, 23 февраля, зафиксировали 20 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что вблизи населенного пункта Зайцево противник открывал огонь в сторону украинских военных из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. В результате обстрелов один украинский защитник погиб, а еще один – получил ранения.

В то же время неподалеку от Красногоровки НВФ вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Возле Песков противник применял крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое и снайперское оружие. Из-за обстрела один военный ООС получил огнестрельное ранение.

Неподалеку Шумов незаконные вооруженные формирования открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле Причепиловки и Катериновки – еще и из стрелкового оружия.

При этом в районе Авдеевки, Луганского, Золотого-4 и Мироновского противник произвел по несколько выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Гнутово – из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Павлополя и Ноовоселовки Второй НВФ применили ручные противотанковые гранатометы.

Как сообщили в штабе, на обстрелы противника украинские военные давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 24 февраля, нарушений "режима тишины" не зафиксировано.

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