Обострение на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала на донецком направлении в 3 раза больше нарушений, а на луганском - в 10 раз

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

На Донбассе в течение пятницы, 2 апреля, СММ ОБСЕ зафиксировала более тысячи нарушений "режима тишины". В частности, на донецком направлении зафиксировали 594 нарушений, на луганском направлении - 427. Об этом говорится в ежедневном отчете, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 594 нарушений режима прекращения огня, в том числе 453 взрыва (427 взрывов неопределенного происхождения, 19 взрывов от исходного огня и 7 разрывов боеприпасов). Отметим, что это почти в 3 раза больше нарушений, чем в предыдущий отчетный период.

"Большинство нарушений режима прекращения огня, в частности большая часть взрывов, произошли в районах к югу и юго-западу от Авдеевки и вблизи разрушенного международного аэропорта "Донецк", - говорится в отчете.

В то же время на луганском направлении Миссия зафиксировала 427 нарушений, из них 58 - взрывы неопределенного происхождения. Это более чем в 10 раз больше нарушений, чем в предыдущий отчетный период.

Сообщается, что большинство нарушений, в том числе все взрывы, произошли возле участка разведения, в районе н. п. Золотое.

Как известно, в пятницу, 26 марта, на Донбассе в результате обстрелов НВФ погибли четверо украинских военных. Еще двое получили ранения.

Вскоре после этого главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной. В частности, в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.

В свою очередь в Кремле отреагировали на слова украинской стороны, отметив, что перемещение российских войск у границы с Украиной не должно беспокоить другие страны, поскольку они передвигаются исключительно по территории РФ для защиты своих границ.

Тем не менее Европейское военное командование США решило усилить уровень наблюдения из-за наращивания Россией своих войск у границ Украины.

Позже представители Минобороны США, Канады и Британии выразили поддержку Украине в защите ее территорий.