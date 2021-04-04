Обострение на Донбассе: НВФ 10 раз обстреляли позиции ООС, есть погибший
Один украинский боец подорвался на мине
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 10 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В частности, у населенного пункта Пески НВФ стреляли из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а неподалеку от поселка Гнутово - из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи населенных пунктов Авдеевка, Широкино и Водяное, что на Приазовье, противник осуществлял обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.
Также за прошедшие сутки недалеко от населенного пункта Шумы подорвался на мине боец ООС. Он погиб.
С начала суток обстрелов НВФ на линии разграничения не зафиксировано.