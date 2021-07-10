Обновленный список задержанных рейсов "Укрзализныци": Работы продолжаются

Неудобства вызваны тем, что под Киевом поезд сошел с рельсов

Отмечается, что по состоянию на 14: 45 задерживаются следующие рейсы:

№870 Шепетовка-Киев (задержка составляет 5 часов 16 минут);

№118 Черновцы-Чернигов (задержка составляет 3 часа 59 минут);

№142 Львов-Бахмут (задержка составляет 3 часа 52 минут);

№14 Солотвино-Киев (задержка составляет 3 часа 52 минут);

№146 Измаил-Киев (задержка составляет 3 часа 28 минут);

№868 Гречаны-Киев (задержка составляет 3 часа 28 минут);

№298 Николаев-Киев (задержка составляет 2 часа 11 минут);

№779 Сумы-Винница (задержка составляет 2 часа 09 минут);

№715 Киев-Львов (задержка составляет 1 час 43 минуты);

№761 Киев-Одесса (задержка составляет 1 час 41 минута);

№764 Одесса-Киев (задержка составляет 1 час 32 минуты);

В компании в очередной раз заверили в том, что работы над восстановлением полноценного движения продолжаются.

"Укрзализныця собственными силами обеспечивает подвоз пассажиров к аэропортам Киева и назначает остановки вне графика по Киеву-Волынскому, выведен в рейс дополнительный аэроэкспресс", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, УЗ предупредила о задержке десяти рейсов по состоянию на 11:30. В компании отметили, что начались работы над восстановлением движения.

Напомним, ранее госпредприятие предупредило о задержке десяти рейсов по состоянию на 9:00.