Обновленный список задержанных рейсов "Укрзализныци": Работы продолжаются
Неудобства вызваны тем, что под Киевом поезд сошел с рельсов
"Укрзализныця" предупреждает о задержке пассажирских поездов, следующих с опозданием в связи со сходом с рельсов хозяйственного поезда на участке "Васильков - Боярка". Об этом сообщает УЗ на своей странице в Facebook.
Отмечается, что по состоянию на 14: 45 задерживаются следующие рейсы:
- №870 Шепетовка-Киев (задержка составляет 5 часов 16 минут);
- №118 Черновцы-Чернигов (задержка составляет 3 часа 59 минут);
- №142 Львов-Бахмут (задержка составляет 3 часа 52 минут);
- №14 Солотвино-Киев (задержка составляет 3 часа 52 минут);
- №146 Измаил-Киев (задержка составляет 3 часа 28 минут);
- №868 Гречаны-Киев (задержка составляет 3 часа 28 минут);
- №298 Николаев-Киев (задержка составляет 2 часа 11 минут);
- №779 Сумы-Винница (задержка составляет 2 часа 09 минут);
- №715 Киев-Львов (задержка составляет 1 час 43 минуты);
- №761 Киев-Одесса (задержка составляет 1 час 41 минута);
- №764 Одесса-Киев (задержка составляет 1 час 32 минуты);
В компании в очередной раз заверили в том, что работы над восстановлением полноценного движения продолжаются.
"Укрзализныця собственными силами обеспечивает подвоз пассажиров к аэропортам Киева и назначает остановки вне графика по Киеву-Волынскому, выведен в рейс дополнительный аэроэкспресс", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, УЗ предупредила о задержке десяти рейсов по состоянию на 11:30. В компании отметили, что начались работы над восстановлением движения.
Напомним, ранее госпредприятие предупредило о задержке десяти рейсов по состоянию на 9:00.