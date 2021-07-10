live
Новости » События Читати новину українською

Обновленный список задержанных рейсов "Укрзализныци": Работы продолжаются

Фото из открытых источников

Неудобства вызваны тем, что под Киевом поезд сошел с рельсов

"Укрзализныця" предупреждает о задержке пассажирских поездов, следующих с опозданием в связи со сходом с рельсов хозяйственного поезда на участке "Васильков - Боярка". Об этом сообщает УЗ на своей странице в Facebook.

Отмечается, что по состоянию на 14: 45 задерживаются следующие рейсы:

  • №870 Шепетовка-Киев (задержка составляет 5 часов 16 минут);
  • №118 Черновцы-Чернигов (задержка составляет 3 часа 59 минут);
  • №142 Львов-Бахмут (задержка составляет 3 часа 52 минут);
  • №14 Солотвино-Киев (задержка составляет 3 часа 52 минут);
  • №146 Измаил-Киев (задержка составляет 3 часа 28 минут);
  • №868 Гречаны-Киев (задержка составляет 3 часа 28 минут);
  • №298 Николаев-Киев (задержка составляет 2 часа 11 минут);
  • №779 Сумы-Винница (задержка составляет 2 часа 09 минут);
  • №715 Киев-Львов (задержка составляет 1 час 43 минуты);
  • №761 Киев-Одесса (задержка составляет 1 час 41 минута);
  • №764 Одесса-Киев (задержка составляет 1 час 32 минуты);

В компании в очередной раз заверили в том, что работы над восстановлением полноценного движения продолжаются.

"Укрзализныця собственными силами обеспечивает подвоз пассажиров к аэропортам Киева и назначает остановки вне графика по Киеву-Волынскому, выведен в рейс дополнительный аэроэкспресс", - говорится в сообщении.

Новости по теме: "Укрзализныця" презентовала первую инклюзивную электричку: Маршрут пока неизвестен

Как сообщалось ранее, УЗ предупредила о задержке десяти рейсов по состоянию на 11:30. В компании отметили, что начались работы над восстановлением движения.

Напомним, ранее госпредприятие предупредило о задержке десяти рейсов по состоянию на 9:00

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Внедрение электронной гривни: Что стоит знать о законопроекте "О виртуальных активах" Стрельба в Киеве, трагедия на дороге в Карпатах и гибель президента Гаити: Главное на утро 8 июля Новая процедура списания долгов: Как не потерять средства на банковском счете Списание долгов с карты, срочная резолюция ПА ОБСЕ и авиакатастрофа на Камчатке: Главное на утро 7 июля

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект