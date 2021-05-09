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Обломки китайской ракеты упали в океан недалеко от Мальдивских островов

Китайская ракета Long March 5B Фото из открытых источников

Long March 5B во время полета распалась

Обломки китайской неконтролируемой ракеты Long March 5B упали в Индийский океан в западной части от Мальдивских островов. Об этом сообщает CNN. 

Как отмечается, Национальное космическое агентство Китая заметило, что ракета-носитель Long March 5b сошла с орбиты в 8 мая вечером и вошла в атмосферу Земли.

При этом добавляется, что во время самого полета большая часть ее была разрушена. 

Напомним, 29 апреля Китай запустил с космодрома Вэньчан на ракете Long March-5B Y2 первый модуль новой постоянной космической станции "Тяньгун" ("Небесный дворец"), которая должна проработать как минимум 10 лет.

Позже стало известно, что китайская ракета-носитель Long March 5B ("Чанчжэн-5В") вышла из-под контроля. Скорость ее движения достигала около 29 тысяч км/ч.

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