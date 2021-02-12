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НЗФ минируют местность почти вдоль всей линии разграничения, – разведка

Фото из открытых источников

Также противник повышает интенсивность тренировок минометных и артиллерийских подразделений

Незаконные вооруженные формирования наращивают системы минно-взрывных заграждений почти вдоль всей линии разграничения. Об этом со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны сообщила пресс-секретарь Минобороны Юлия Шевченко во время брифинга.

Отмечается, что противник продолжает совершенствовать инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций "На отдельных направлениях оккупанты осуществляют минирование местности вблизи позиций Объединенных сил противопехотными осколочными минами ПОМ-2 с использованием средств дистанционного минирования", – сказала пресс-секретарь.

В то же время в Минобороны рассказали, что НВФ повышают интенсивность тренировок минометных и артиллерийских подразделений на неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей.

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Ранее сообщалось, что в течение минувших суток, 11 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. При этом двое украинских военных погибли.

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