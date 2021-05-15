НЗФ 11 раз открывали огонь из пушек, минометов и артустановок, - ООС

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Боевых потерь среди украинских военных нет

За прошедшие сутки, 14 мая, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, вблизи населенного пункта Гнутово противник использовал артиллерийские установки 120-го калибра, а у Марьинки – противотанковые пушки.

Неподалеку населенных пунктов Водяное и Новгородское противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а возле поселка Широкино – еще и из минометов 82-го калибра.

Как отмечается, вблизи Светлодарска НВФ осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов, а вблизи Катериновки – еще и из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Новотошковское НВФ дважды открывали огонь в сторону наших позиций из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а неподалеку от поселка Старогнатовка противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Напомним, ранее в Офисе генпрокурора заявили, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе было зафиксировано 34 смерти детей.