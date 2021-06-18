НВФ за прошедшие сутки 9 раз нарушали "тишину" на Донбассе, в рядах ВСУ есть раненый

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Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение

За минувшие сутки 17 июня в районе проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Как уточняется, вблизи Песков противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Луганского открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Водяного, на Приазовье, трижды обстреливал наши позиции из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку от Новотошковского осуществлял обстрелы из стрелкового оружия.

Возле Золотого дважды обстреляли украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил пулевое ранение.

Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести.

На обстрелы НВФ наши военные открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 часов утра 18 июня зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Золотого противник открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов.

С начала суток боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

Напомним, 16 июня в Женеве (Швейцария) состоялась первая встреча президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным. Среди прочего лидеры государств обсуждали и ситуацию на Донбассе. В частности, и Байден, и Путин признали, что нужно идти по пути Минских соглашений.