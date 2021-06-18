НВФ за прошедшие сутки 9 раз нарушали "тишину" на Донбассе, в рядах ВСУ есть раненый
Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение
За минувшие сутки 17 июня в районе проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
Как уточняется, вблизи Песков противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Луганского открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Водяного, на Приазовье, трижды обстреливал наши позиции из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку от Новотошковского осуществлял обстрелы из стрелкового оружия.
Возле Золотого дважды обстреляли украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил пулевое ранение.
Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести.
На обстрелы НВФ наши военные открывали ответный огонь.
По состоянию на 7 часов утра 18 июня зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Золотого противник открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов.
С начала суток боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.
Напомним, 16 июня в Женеве (Швейцария) состоялась первая встреча президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным. Среди прочего лидеры государств обсуждали и ситуацию на Донбассе. В частности, и Байден, и Путин признали, что нужно идти по пути Минских соглашений.