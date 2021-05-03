НВФ за день трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, - ООС

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Боевых потерь среди украинских военных нет

С начала текущих суток, 3 мая, на востоке Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, вблизи населенного пункта Пески НВФ совершили обстрелы в сторону наших позиций из стрелкового оружия.

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Также неподалеку поселка Крымское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а возле населенного пункта Луганское – еще и из стрелкового оружия.

Как отмечается, о действиях НВФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Напомним, ранее в Луганской области начали уголовное производство по факту подрыва автомобиля украинских военных в зоне проведения Операции объединенных сил.