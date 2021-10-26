НВФ осуществили минометный обстрел села на Донбассе: Возбуждено уголовное дело

В результате повреждены шесть домов, местные жители не пострадали

Незаконные вооруженные формирования обстреляли из минометов село Гранитное на Донбассе. По факту нарушения законов и обычаев вооруженного конфликта прокуратура возбудила уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Как отмечается, утром 26 октября НВФ открыли огонь из минометов в селе Гранитное Волновахского района Донецкой области. В результате обстрела повреждены шесть жилых домов. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

По информации прокуратуры, обстрел продолжается, а следственные действия будут проведены после его окончания.

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Напомним, что ранее на Донбассе незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции, в результате чего один военный погиб, а еще один получил осколочное ранение.

Так, раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

А недавно в Краматорске задержали полицейского патрульной службы полка спецназначения "Киев" по подозрению в продаже оружия представителям криминалитета из района проведения ООС.

Вместе с сообщником мужчина сбывал "товар" представителям криминалитета.