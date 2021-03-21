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НВФ обстреляли украинские позиции возле Водяного, - штаб ООС

Фото из открытых источников

О всех нарушениях сообщено представителям миссии ОБСЕ

С начала текущих суток, 21 марта, представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе дважды открывали огонь по украинским позициям. Об этом сообщает штаб ООС

Согласно сообщению, обстрелы противника зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное.

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Известно, что представители НВФ осуществили обстрелы украинских позиций из гранатометов различных систем. 

Как отмечается, боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Обо всех фактах нарушений со стороны НВФ украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

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Напомним, ранее стало известно, что в субботу, 20 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил от пули снайпера погиб уроженец Кропивницкого Кирилл Быковский. 

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