НВФ обстреляли участок возле Гнутово, где украинские саперы проводили разминирование

Разминирование возле с. Гнутово ГСНС

Погибших и пострадавших нет

Представители незаконных вооруженных формирований совершили обстрел, в результате чего пришлось эвакуировать саперов, которые работали возле с. Гнутово в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно сообщению, в конце марта, пиротехники ГСЧС Украины приступили к очередной фазе разминирования в рамках сотрудничества ГСЧС с представительством The HALO Trust в Украине на участке Гнутово общей площадью 12 гектаров.

Как отмечается, в понедельник, 26 апреля, примерно с 08:00 до 08:40 утра в результате нарушения "режима тишины" произошли обстрелы садового товарищества возле с. Гнутово, вблизи Мариуполя. Место обстрела находится в непосредственной близости с полем, на котором выполняют работы по разминированию.

"На момент обстрела на месте находилось 23 представителя ГСЧС и 5 единиц техники. Спасатели были вынуждены немедленно остановить работы и покинуть опасный участок", - рассказали в ГСЧС.

Известно, что сейчас работы приостановлены, личный состав пиротехнических подразделений ГСЧС эвакуирован с места происшествия.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны в ТКГ уже почти договорились о прекращении огня на Донбассе на время Пасхальных праздников.